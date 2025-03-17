В Ульяновске главу фирмы осудили за мошенничество с госконтрактами на 11 млн рублей

Изменен приговор генеральному директору ООО «Про-СтройИнвест» Камилю Ахмедулину, которого ранее освободили от наказания за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Постановление вынес Ульяновский областной суд. Об этом сообщает прокуратура.

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Бизнесмен приговорен к шести с половиной годам колонии общего режима со штрафом на сумму 1 млн руб. Он взят под стражу в зале суда.

Приговор вступил в силу. Также суд постановил взыскать с Камиля Ахмедулина причиненный ущерб. В связи с этим сохранен арест его недвижимости и автомобиля.

Суд установил, что 44-летний руководитель ООО «Про-СтройИнвест» заключил с российскими предприятиями государственные контракты на поставку технологического оборудования и похитил перечисленные на счет фирмы авансы. Преступление было совершено в 2016-2017 году. В итоге трем хозяйствующим субъектам был причинен имущественный ущерб в объеме свыше 11 млн руб.

Ленинский районный суд Ульяновска признал Камиля Ахмедулина виновным в мошенничестве с преднамеренным неисполнением обязательств по договорам. Инстанция освободила предпринимателя от наказания в виде лишения свободы, так как он фактически отбыл срок. Однако прокуратура внесла апелляционное представление на приговор.

Георгий Портнов