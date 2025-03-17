На полигоне в Новороссийске продолжается тушение пожара
Пожарные продолжают ликвидировать огонь на мусорном полигоне в Новороссийске. Площадь возгорания составляет 2,1 тыс. кв. м, сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы города Александр Гавриков.
Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Александра Гаврикова
Пожарные продолжают тушить очаги возгорания, засыпая их грунтом и проливая водой. В ликвидации огня задействованы шесть автоцистерн, одна штабная машина, два бульдозера, два экскаватора, 14 водовозок и 15 самосвалов.
Спасатели выполнили 1,4 тыс. рейсов самосвалами. Отсыпано более 22 тыс. куб. м грунта.
Возгорание на мусорном полигоне произошло 13 марта. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.