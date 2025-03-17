В Крыму действует штормовое предупреждение

В Крыму действует предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Крыму 16, 17 и 18 марта ожидается резкое изменение погодных условий в связи с приближением активного холодного фронтального раздела. 17 марта днем возможно усиление юго-западного ветра до 15–20 м/с, местами скорость ветра может достигать 25 м/с. Прогнозируется дождь, местами сильный. Температура воздуха днем составит от +10 до +15 градусов, ночью так же.

Жителей Крыма просят не сжигать на открытой территории мусор и бытовые отходы.

Алина Зорина