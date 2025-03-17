Сегодня исполняется 51 год министру просвещения Сергею Кравцову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова:

— Уважаемый Сергей Сергеевич! От имени комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре поздравляю Вас с Днем рождения! Высоко ценю Ваше внимательное отношение к вопросам совершенствования отечественного образования в регионах с опорой на традиционные ценности многонационального народа России, а также создания современной образовательной инфраструктуры. Присоединяюсь ко всем теплым словам, которые сегодня звучат в Ваш адрес. Желаю Вам, уважаемый Сергей Сергеевич, крепкого здоровья, новых успехов и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»