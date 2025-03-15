В пятницу в Казани произошло 190 аварий

14 марта на территории Казани зарегистрировано 190 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Из общего числа аварий в двух ДТП пострадали 2 человека, погибших нет. 77 ДТП оформлено в центрах оформления ДТП, а 31 — на месте сотрудниками Госавтоинспекции с материальным ущербом.

За день 7 водителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения и 7 — за отсутствие прав управления транспортным средством. Трое граждан доставлены в территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Влас Северин