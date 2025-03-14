«Фридману и Авену вредит их известность»

ЕС уступил Виктору Орбану. Правда, частично. Брюссель согласился исключить из санкционных списков четверых россиян, в том числе министра спорта Михаила Дегтярева. Таким образом, Евросоюз продлил так называемые персональные санкции против более чем 2 тыс. граждан РФ еще на полгода. Тем временем главы МИД G7 призвали Россию поддержать перемирие на Украине. В противном случае, не исключаются новые ограничительные меры. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад в очередной раз сумел избежать раскола по принципиальным вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Виктор Орбан одержал маленькую победу: Евросоюз пошел ему навстречу и согласился исключить из санкционных списков четверых россиян. Самый известный из них — министр спорта Михаил Дегтярев. Изначально премьер-министр Венгрии просил вычеркнуть девять фамилий. Среди таковых были, в частности, Михаил Фридман и Петр Авен, Орбан вроде бы жестко настаивал именно на этих кандидатурах, но не случилось. Таким образом, ЕС продлил санкции против более чем 2,4 тыс. представителей РФ еще на полгода. Так кажется, что Фридману и Авену вредит известность и популярность в медиапространстве, их имена становятся нарицательными. В этой связи для чиновников ЕС сохранить указанных граждан в санкционных списках становится делом принципа.

Тем временем в канадской провинции Квебек проходила трехдневная встреча глав МИД «Группы семи». Она, в частности, запомнится не очень радушным приемом, оказанным в аэропорту госсекретарю Марко Рубио. Протокольная ковровая дорожка у трапа самолета больше походила на коврик, который к тому же лежал в луже, пусть и небольшой по размерам. На этом можно было бы поставить точку, поскольку это самое красноречивое свидетельство взаимоотношений в стане ближайших союзников.

Тем не менее страны G7 все-таки смогли согласовать общее заявление в поддержку прекращения огня на Украине. России предложили с этим согласиться. При этом в случае провала мирного процесса не исключается усиление давления на Москву, в частности посредством санкций. При том что дальнейшая судьба таких структур, как «Группа семи», впервые оказалась под большим вопросом с приходом Дональда Трампа к власти. Были трудности с согласованием общей декларации. А как может быть по-другому, когда напрямую идут разговоры о том, чтобы один участник образования присоединил к себе другого в качестве 51-го штата?

Также, видимо, придется меняться и Евросоюзу, потому что в нынешнем виде он представляет собой сложную бюрократическую структуру, которая не может в полной мере противостоять вызовам XXI века.

Вот перемены и настали. Это неизбежность, от которой не уйти, к счастью или к сожалению. Тем не менее санкции остаются в повестке дня как один из немногих способов давления на тех, кто не согласен с общей политикой западного мира.

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Дмитрий Дризе