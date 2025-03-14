Прокуратура выясняет причины обрушения потолка в школе Темрюка

Прокуратура Краснодарского края начала проверку после обрушения подвесного потолка в школе №14 в Темрюкском районе. Расследование инициировано после публикаций о происшествии в СМИ, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ведомство оценит действия администрации района, руководства образовательного учреждения и контролирующих органов. Проверка установит, соблюдались ли права детей на получение образования в безопасных условиях, своевременно ли проводились ремонтные работы и как осуществлялось их финансирование.

По информации пресс-службы районной администрации, инцидент произошел в одном из классов, где в момент обрушения отсутствовали преподаватели и учащиеся. Сначала с потолка отвалилась штукатурка, создав дополнительную нагрузку, после чего просели подвесные панели и обрушился потолок.

Районное управление образования рассматривает возможность проведения капитального ремонта всего здания школы. Для этих целей необходимо сначала разработать проектно-сметную документацию, после чего будет принято решение о выделении средств на ремонтные работы.

При выявлении нарушений по результатам проверки прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

Анна Гречко