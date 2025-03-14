На месте снесенного рынка «Октябрь» в Краснодаре планируют построить бассейн

Администрация Краснодара планирует построить бассейн площадью 1 тыс. кв. м на территории снесенного рынка «Октябрь» в Юбилейном микрорайоне. Об этом сообщает интернет-портал «93.ru».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Торговый объект, функционировавший 18 лет, закрыли в сентябре 2024 года. Демонтаж всех конструкций объекта предприниматели провели самостоятельно.

Как отмечает онлайн-ресурс, полгода назад глава Краснодара Евгений Наумов анонсировал создание спортивного объекта на территории снесенного кинотеатра: «Мы разрабатываем проект пространства для занятий спортом. Сейчас проверяем, что нам удастся сделать, исходя из площади, коммунальных сетей и, конечно, пожеланий жителей».

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что в ноябре 2024 года власти изменили целевое назначение участка. Из территории «для временного размещения рынка из облегченных конструкций» земли зарегистрировали как «зону специализированной общественной застройки с планируемым бассейном».

Разрешений на строительство администрация пока не выдавала. Общественные обсуждения по Генплану прошли в октябре, однако жители города не оставили предложений и замечаний относительно будущего данной территории.

Анна Гречко