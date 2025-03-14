В Ейске определили предметы охраны для шести памятников архитектуры

Власти Краснодарского края утвердили предметы охраны для шести объектов культурного наследия регионального значения в Ейске. В список вошли два дома купца Афанасия Пишкова, здание ейской мещанской управы, два жилых дома Луценко и дом протоиерея Иоанна Гливенко, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам вице-губернатора региона Романа Лузинова, утверждение предметов охраны обеспечит сохранение подлинных характеристик зданий и поможет сохранить исторический облик города.

Старинные здания были построены в конце XIX века. Афанасий Пишков, который переехал в Ейск из Курской губернии в начале 1870-х годов, был известным торговцем лесом и благотворителем. Он также занимался продажей сельскохозяйственных орудий и и владел чугунно-литейным заводом. Господин Пишков был почетным смотрителем женской гимназии города и в 1910 году получил звание потомственного почетного гражданина.

Сведения о владельцах домов Луценко сохранились частично. В архивных документах упоминаются купец Константин Луценко и частный поверенный Михаил Луценко.

Предметы охраны были определены по итогам комплексных исследований, проведенных в рамках госэкспертиз. Работы по охране объектов культурного наследия ведет краевое управление государственной охраны.

Ейск имеет статус исторического поселения регионального значения. В Краснодарском крае уже утверждены предметы охраны для более 990 объектов культурного наследия.

Нурий Бзасежев