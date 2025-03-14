Помещения завода «Ростовавтозапчасть» выставили на торги за 50 млн рублей

Имущсетво ООО «Завод Ростовавтозапчасть» выставили на торги с начальной ценой в 50,4 млн руб. Сведения о проведении аукциона опубликованы на портале «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Строения, сооружения и помещения должника, выставленные на торги, расположены в Ростове-на-Дону по улице Республиканская, 136. Площадь — 657,4 кв. м. Шаг аукциона — 1,5 млн руб. (3% от начальной стоимости), задаток — 5 млн руб. Заявки принимают до 26 марта, торги назначены на 28 марта.

Организатор торгов — Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод Ростовавтозапчасть» зарегистрировано в 2002 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств. Учредители — Людмила Козлова и Евгений Катькало (по 50% УК).

Тат Гаспарян