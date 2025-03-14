На побережье Анапы обнаружили небольшие выбросы мазута

На двух участках прибрежной полосы Анапы специалисты обнаружили незначительные выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Капли мазута нашли на участке между селом Витязево и станицей Благовещенской. В первую очередь волонтеры убирают новые выбросы, а после продолжают очистку территории.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на Бугазской косе волонтеры нашли 40 мертвых птиц. В ходе работ на месте собрали более 14 т замазученного песка.

Алина Зорина