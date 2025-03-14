На побережье Анапы обнаружили небольшие выбросы мазута
На двух участках прибрежной полосы Анапы специалисты обнаружили незначительные выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева
Капли мазута нашли на участке между селом Витязево и станицей Благовещенской. В первую очередь волонтеры убирают новые выбросы, а после продолжают очистку территории.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на Бугазской косе волонтеры нашли 40 мертвых птиц. В ходе работ на месте собрали более 14 т замазученного песка.