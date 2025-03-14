Арестованную экс-главу донского Минфина исключили из комиссии по борьбе с коррупцией

Из комиссии по борьбе с коррупцией Ростовской области исключили трех человек, включая министра финансов Лилию Федотову. Об этом сообщили на сайте официального публикования правовых актов.

Покинули комиссию в силу нового назначения глава Ростова Александр Скрябин и бывший глава городской администрации Алексей Логвиненко. Решение подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как сообщал «Ъ-Ростов» Лилию Федотову подозревают в превышении должностных полномочий. Следователи установили, что она одобрила кредит для региона на неблагоприятных условиях, что привело к ущербу казне в 1,9 млрд руб.

Николай Аксенов