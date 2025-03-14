Три пассажира автобуса пострадали при столкновении с «МАЗом» рядом с Усть-Ижорой

Около десяти часов утра 14 марта в районе поселка Усть-Ижора водитель «МАЗ» совершил касательное столкновение с пассажирским автобусом, который по инерции протаранил еще несколько автомобилей, двигавшихся в попутном направлении, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, пострадали три пассажира автобуса. Они получили травмы различной степени тяжести — от легкой до средней. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель Daewoo скончался после столкновения с автобусом и лесовозом у населенного пункта Большие Борницы на 12-м км автодороги «Гатчина – Ополье».

Андрей Маркелов