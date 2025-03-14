Роспотребнадзор обнаружил превышение ПДК после пожара в Туапсе

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода в одной из пяти контрольных точек Туапсе после пожара на нефтекомплексе, произошедшего в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В остальных четырех исследуемых локациях превышения вредных веществ не обнаружены. Ведомство продолжает мониторинг экологической обстановки в городе.

Пожар на нефтекомплексе в Туапсе произошел в ночь на 14 марта после атаки украинских дронов. Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м — загорелся один из резервуаров с бензином.

Алина Зорина