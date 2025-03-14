Роспотребнадзор обнаружил превышение ПДК после пожара в Туапсе
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода в одной из пяти контрольных точек Туапсе после пожара на нефтекомплексе, произошедшего в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Краснодарского края.
Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ
В остальных четырех исследуемых локациях превышения вредных веществ не обнаружены. Ведомство продолжает мониторинг экологической обстановки в городе.
Пожар на нефтекомплексе в Туапсе произошел в ночь на 14 марта после атаки украинских дронов. Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м — загорелся один из резервуаров с бензином.