ВТБ планирует продать пятизвездочную гостиницу в Сочи

Банк ВТБ намерен продать пятизвездочный отель «Swissotel Resort Сочи Камелия» в 2025 году. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на первого зампреда правления кредитной организации Дмитрия Пьянова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Решение принято в рамках программы по реализации непрофильных активов. На продажу также планируется выставить несколько торговых центров в Лазаревском районе Сочи. Сумма сделки не раскрывается, но, по словам господин Пьянова, речь идет о нескольких миллиардах рублей.

Гостиница «Swissotel Resort Сочи Камелия» введена в эксплуатацию в 2014 году. Комплекс занимает 6,5 га, включает 203 номера и 73 апартамента. Проект реализован девелоперской компанией «Галс-Девелопмент».

В январе 2025 года стало известно, что «Газпром» объявил о продаже детского оздоровительного комплекса «Кубанская нива» в Анапе. Начальная цена объекта составляла 792 млн руб., минимальная — 435 млн руб.

Вячеслав Рыжков