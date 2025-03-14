На Кубани количество жителей, прошедших диспансеризацию, выросло на 18%

В 2024 году количество жителей Краснодарского края, прошедших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию, увеличилось на 18% по сравнению с 2023 годом. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За прошедший год диспансеризацию и профосмотр в регионе прошли 4 млн человек. Из них 1,1 млн — дети.

По итогам обследований у 3,4 тыс. кубанцев выявили новообразования. 65% из них врачи обнаружили на ранних стадиях развития.

Алина Зорина