Полицейского Сергея Егоркина отправили в СИЗО на два месяца

Оперуполномоченного ростовской полиции Сергея Егоркина отправили в СИЗО до 11 мая. Такую меру пресечения ему определил Ленинский райсуд на время расследования по уголовному делу, по которому оперуполномоченный проходит обвиняемым в мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, другим фигурантом дела является экс-начальник полиции Ростова Сергей Шпак. По версии следствия, с 2019 года по 2023-й Сергей Шпак, занимая должность заместителя начальника управления МВД России по Ростову-на-Дону, а затем и начальника управления, организовал мошенническую схему. Его подчиненному Сергею Егоркину начисляли зарплату за дни, когда он фактически отсутствовал на рабочем месте. Общая сумма незаконно выплаченной зарплаты составила более 292 тыс. руб. Эти деньги фигуранты поделили между собой.

Сергея Шпака сегодня также отправили в СИЗО на два месяца. Его еще обвиняют в получении взятки.

Сергей Иванов