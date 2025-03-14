Мать ударила дочь головой о плитку в квартире на Воронежской улице

Около трех часов ночи 13 марта из больницы в полицию поступило сообщение о том, что накануне вечером из квартиры дома 27 по Воронежской улице к ним была доставлена 12-летняя школьница в состоянии средней степени тяжести, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам подростка, мать ударила ее головой о плитку. Несовершеннолетняя добавила, что после Международного женского дня мать вместе с бабушкой наносили ей телесные повреждения. Семья на учете в полиции не состоит. В отношении 42-летней подозреваемой в побоях составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ученик школы на Бестужевской попал в больницу после того, как его бросили об пол одноклассники. Мальчик ударился головой, его направили в больницу.

Андрей Маркелов