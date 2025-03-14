На Дону начали весенний сев

Аграрии Ростовской области приступили к весенней посевной кампании, об этом сообщается на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно сообщению, первыми сев начали хлеборобы на юге области – в Песчанокопском, Сальском и Целинском районах. Уже засеяли около 4,5 тыс. га яровыми культурами, включая горох, яровой ячмень и пшеницу.

Всего же в эту посевную планируют засеять порядка 1,9 млн га яровых культур, в том числе ранними зерновыми и зернобобовыми культурами – около 770 тыс. га.

Отмечается, что к началу посевной кампании сельхозпроизводителями заготовлено 137 тыс. т семян (114% от плана). Более 95% посевного материала зерновых колосовых — отечественной, преимущественно донской селекции.

В 2025 году общая посевная площадь в Ростовской области сохранится на уровне 5 млн га, в том числе 2,9 млн га, засеянных осенью озимыми культурами. На сегодня 95% посевов озимых (2,7 млн га) взошли. С конца февраля аграрии приступили к подкормке озимых, обработано уже 30% площадей.

Согласно сообщению, в этом году государственная поддержка сельхозпредприятий и сельских территорий Ростовской области составит 10 млрд рублей. Это на 2 млрд руб. больше, чем в прошлом году. К настоящему времени донским аграриям уже выдано более 800 млн руб. льготных кредитов для обеспечения сезонных работ.

Сергей Иванов