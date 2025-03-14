В Неклиновском районе в ДТП с фурой и легковым авто пострадали три человека

Возле поселка Матвеев Курган в Неклиновском районе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным, автомобиль KIA выехал на встречную полосу для обгона и столкнулась с грузовиком MAN. В результате 62-летний водитель легкового автомобиля потерял управление, и машина съехала с проезжей части на обочину.

Управлявший автомобилем MAN 48-летний мужчина, водитель KIA и его 61-летний пассажир были госпитализированы.

Николай Аксенов