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В Неклиновском районе в ДТП с фурой и легковым авто пострадали три человека

Возле поселка Матвеев Курган в Неклиновском районе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным, автомобиль KIA выехал на встречную полосу для обгона и столкнулась с грузовиком MAN. В результате 62-летний водитель легкового автомобиля потерял управление, и машина съехала с проезжей части на обочину.

Управлявший автомобилем MAN 48-летний мужчина, водитель KIA и его 61-летний пассажир были госпитализированы.

Николай Аксенов

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