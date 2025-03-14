На Дону иностранца осудили к 10 годам колонии за распространение наркотиков

Азовский городской суд вынес обвинительный приговор 25-летнему гражданину одной из стран ближнего зарубежья, который незаконно сбывал наркотики. Об этом сообщает УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в декабре 2023 года обвиняемый через интернет-связь договорился с неизвестным о продаже наркотиков в Азове и Батайске. Он должен был забирать крупные партии из тайников, расфасовывать их на меньшие доли, организовывать закладки и сообщать об этом куратору, получая деньги.

Обвиняемый признан виновным по ч. 3 ст. 30 п.п. «а, б,» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ростовский областной суд изменил приговор, снизив срок до 10 лет лишения свободы с отбыванием в той же колонии.

Тат Гаспарян