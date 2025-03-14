В Туапсе продолжается тушение нефтекомплекса после атаки БПЛА

Сотрудники МЧС и экстренные службы региона продолжают тушение огня на нефтекомплексе в Туапсе после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На объекте произошло возгорание резервуара с бензином емкостью до 20 тыс. т. В ликвидации огня задействовано 40 единиц техники и 143 специалиста. Спасатели охлаждают стенки резервуара, а также соседние к нему конструкции для предотвращения деформации конструкции под воздействием огня.

Площадь пожара составляет более 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Алина Зорина