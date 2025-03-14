Пропавшую в Челябинске месяц назад школьницу нашли в Азове

В Азове нашли 16-летнюю челябинскую школьницу Марину, которая 10 февраля ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Челябинской области Фото: ГУ МВД по Челябинской области

По информации ведомства, девушка преодолела более 2 тыс. км, чтобы встретиться с парнем из Азова. Все это время она жила у него.

«Марина уже была в Ростовской области не раз и никаких противоправных действий над ней не было совершено. Сейчас ее возвращают домой в Челябинск»,— рассказали в полиции Челябинска.

Николай Аксенов