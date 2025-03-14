Прокуратура проверит сообщения о избиении ребенка в школе Кубани

Прокуратура Краснодарского края инициировала проверку после сообщений СМИ о нанесении телесных повреждений пятикласснице библиотекарем школы №1 Новопокровского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура оценит действия сотрудника и руководства образовательного учреждения на предмет соблюдения законов об образовании и обеспечении безопасности несовершеннолетних. При обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

Параллельно организована процессуальная проверка факта нанесения травм ребенку. Краевая прокуратура взяла ее результаты под свой контроль.

По предварительным данным, школьный библиотекарь не признает применение физической силы к пятикласснице во время урока патриотического воспитания. Законные представители ученицы претензий к сотруднику школы не предъявляют.

Алина Зорина