Продажи сигарет на Кубани выросли на 18% в 2024 году
Продажи сигарет в Краснодарском крае выросли на 18% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит «Деловая газета. Юг» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором государственной системы маркировки «Честный знак».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации аналитиков, средневзвешенная стоимость пачки сигарет в 2024 году достигла 183,5 руб. Это на 8% превышает показатель прошлого года.
Система маркировки в 2024 году зафиксировала почти 27 млн нарушений при продаже табачной продукции. Этот показатель на 23% меньше, чем в 2023 году, когда было выявлено около 35,3 млн подобных нарушений.
«Ъ-Кубань» писал, что в 2024 году импорт табака в Краснодарский край сократился на 154% по сравнению с предыдущим годом. За 10 месяцев 2024 года в регион ввезли 11 тыс. т табачного сырья.