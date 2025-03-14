Продажи сигарет на Кубани выросли на 18% в 2024 году

Продажи сигарет в Краснодарском крае выросли на 18% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит «Деловая газета. Юг» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором государственной системы маркировки «Честный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, средневзвешенная стоимость пачки сигарет в 2024 году достигла 183,5 руб. Это на 8% превышает показатель прошлого года.

Система маркировки в 2024 году зафиксировала почти 27 млн нарушений при продаже табачной продукции. Этот показатель на 23% меньше, чем в 2023 году, когда было выявлено около 35,3 млн подобных нарушений.

«Ъ-Кубань» писал, что в 2024 году импорт табака в Краснодарский край сократился на 154% по сравнению с предыдущим годом. За 10 месяцев 2024 года в регион ввезли 11 тыс. т табачного сырья.

Вячеслав Рыжков