В текущем году сотрудники ГИМС оштрафовали 25 рыбаков, которые вышли на тонкий лед. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на начальника отдела безопасности людей на водных объектах республиканского главка МЧС Регину Гаязову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала года в Татарстане 25 рыбаков были оштрафованы за выход на тонкий лед

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ С начала года в Татарстане 25 рыбаков были оштрафованы за выход на тонкий лед

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По словам госпожи Гаязовой, начиная с сегодняшнего дня необходимо завершить зимний сезон рыбалки на льду.

«Структура льда меняется и уже не соответствует нормам безопасности. Известно уже о девяти случаях провала под лед в этом году», — сказала Регина Гаязова.

Все рыбаки, выходящие на опасный лед, будут предупреждены об угрозе, а в случае игнорирования требований безопасности — привлечены к административной ответственности.

За выход на лед, толщина которого составляет менее 7 сантиметров, гражданам грозит штраф в размере от 1,5 до 2 тыс. руб.

Артём Дергунов