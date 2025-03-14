На Кубани уничтожили 17 кг санкционного сыра немецкого производства

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора совместно с Краснодарской транспортной прокуратурой и таможней 11 марта 2025 года выявили в магазине «Чайка» запрещенную к ввозу продукцию. Изъяли 17 кг санкционного сыра, сообщает пресс-служба Управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

В торговой точке, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, обнаружили сыр Dorblu немецкого производства, который реализовывался под видом продукции российской компании ООО «Молпак» из Тульской области. Общий вес санкционного товара составил более 17 кг.

Запрещенная молочная продукция была изъята и уничтожена. Кроме того, в магазине выявили 110 кг мясной и молочной продукции без маркировки и установленных сроков годности. Владельцу предприятия выдано предписание об изъятии и уничтожении всей обнаруженной не соответствующей требованиям продукции.

Вячеслав Рыжков