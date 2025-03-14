В течение прошедшей ночи и утра 14 марта над акваторией Черного моря уничтожили беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Беспилотник сбили дежурные средства ПВО. Над территорией России уничтожили 28 украинских БПЛА: 15 — над Брянской областью, пять — над Белгородской, четыре — над Московским регионом, два — над Саратовской областью и один над Калужской.

Ночью украинские беспилотники также атаковали нефтекомплекс в Туапсе. В результате произошло возгорание резервуара с бензином на площади свыше 1 тыс. кв. м.

Алина Зорина