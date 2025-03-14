В Казани «Дом Мусина» планируют включить в список объектов культурного наследия
В Казани двухэтажный особняк на улице Нариманова, 56, известный как «Дом Мусина», может быть внесен в список объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.
В Казани «Дом Мусина» планируют включить в список объектов культурного наследия
Фото: Пресс-служба служба комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
Построенный в 1906 году, дом представляет собой сочетание традиционных татарских элементов с современными строительными технологиями того времени.
У дома имеются прямоугольные окна с наличниками и декоративные элементы второго этажа.
Здание связано с историей предпринимательства начала XX века: его владелец, Мухаметсадык Мусин, основал крупное торговое предприятие. После революции дом был национализирован и использовался для различных целей, в том числе как кожвендиспансер.