В Ростовской области мясо подорожало на 10% за год

В Ростовской области за 2024 год цены на мясо выросли на 10%, сообщает Ростовстат. Килограмм говядины подорожал с 535 руб. до 588,79 руб. Самая высокая цена говядины зафиксирована в Таганрог — 608 руб./кг; самая низкая — в Шахтах — почти 563 руб./кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Цены на свинину также увеличились: с 356 руб. за килограмм год назад до 385 руб. в этом году (рост 8%). Цена на куриное мясо выросла лишь на 1,7% — с 197 руб. до 200 руб.

Особенно заметно подорожали колбасные изделия. В марте цена на копчёную или полукопчёную колбасу составила 667,69 руб. за килограмм, что на 9% (около 60 руб.) больше по сравнению с прошлым годом. Вареная колбаса подорожала с 500 до 550 руб. за килограмм, увеличившись на 10%.

С начала текущего года рост цен на мясо составил 7,46%. В региональном отделении Центробанка России повышение цен связали с увеличением издержек местных производителей, включая корма для скота и птицы, энергоресурсы и логистику.

Тат Гаспарян