На дне Черного моря в Сочи не обнаружили следов мазута
В Сочи провели осмотр морского дна в нескольких точках акватории Черного моря, следов нефтепродуктов не обнаружено. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Специалисты продолжают мониторинг морского дна и береговой полосы. Волонтеры обходят незакрепленные территории, пользователи официальных пляжей города ежедневно проверяют гальку и сообщают о результатах в мэрию.
По словам главы города, представители научного сообщества отмечают, что движение морского течения сейчас исключает попадание пятен мазута в сторону Сочи.