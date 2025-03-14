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На дне Черного моря в Сочи не обнаружили следов мазута

В Сочи провели осмотр морского дна в нескольких точках акватории Черного моря, следов нефтепродуктов не обнаружено. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Специалисты продолжают мониторинг морского дна и береговой полосы. Волонтеры обходят незакрепленные территории, пользователи официальных пляжей города ежедневно проверяют гальку и сообщают о результатах в мэрию.

По словам главы города, представители научного сообщества отмечают, что движение морского течения сейчас исключает попадание пятен мазута в сторону Сочи.

Алина Зорина

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