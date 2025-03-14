Начальником департамента по вопросам внутренней политики УрФО стал Сергей Конев

Полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога назначил Сергея Конева на пост начальника департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпредства, сообщили в пресс-службе полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Конев

Фото: полпредство УрФО Сергей Конев

Фото: полпредство УрФО

Сергей Конев родился 16 сентября 1991 года в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область), окончил Сибирскую государственную геодезическую академию. После этого занимал должности в разных регионах: в 2010 году работал в управлении архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа (Кемеровская область), в 2012-2015 годах — в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, далее два года работал в некоммерческой организации в Калининградской области. В 2017-2018 годах стал зампредседателя экспертного совета АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа».

В полпредство УрФО перешел в 2018 году, где занимал разные должности, пройдя путь от советника до начальника департамента по реализации общественных проектов аппарата — эту должность он получил в сентябре 2023 года. Кроме того, в 2020-2022 годах являлся директором проектов департамента цифровизации промышленности и лесного хозяйства ПАО «Ростелеком».

Ранее прошедший обучение по федеральной программе «Время героев» участник специальной военной операции (СВО) Александр Загайнов получил должность главного советника департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпредства УрФО.

Ирина Пичурина