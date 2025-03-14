На Восточном обходе Краснодара временно перекроют участок дороги

В ночь на 18 марта на Восточном обходе Краснодара на некоторое время перекроют дорогу. Об этом сообщает пресс-служба компании «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С полуночи до 04:30 на участке 1327–1328-й км трассы М-4 «Дон» рядом с поселком Победитель будут проводить монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода. Движение приостановят на 30 минут.

В 2025 году компания «Автодор» завершит строительство четырех надземных переходов в поселке Псекупс и на Восточном обходе краевой столицы, а также в Горячем Ключе.

Алина Зорина