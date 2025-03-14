Более полумиллиона поездок совершили пассажиры по виртуальному «Подорожнику»

Пассажиры петербургского общественного транспорта совершили более 500 тыс. поездок по виртуальному «Подорожнику», сообщает пресс-служба комитета по транспорту 14 марта. Приложение, ставшее доступным для жителей и гостей города неделю назад, скачали более 50 тыс. раз. Оплату по нему произвели 39 тыс. раз, виртуальный проездной пополняли более 12 тыс. раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виртуальная карта «Подорожник» для проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга

Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ Виртуальная карта «Подорожник» для проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга

Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ

«Мы открыты для обратной связи и готовы рассмотреть предложения по усовершенствованию приложения, ведь в первую очередь нам важно сделать его максимально удобным для пассажиров и номером один в выборе способов оплаты проезда в общественном транспорте», — сказал зампредседателя комтранса Дмитрий Ваньчков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что электронный «Подорожник» официально стал доступен для скачивания 7 марта. Главное преимущество виртуальной карты над пластиковой — возможность пополнения баланса онлайн, без последующей необходимости посещать точки продажи или активации билетов.

Андрей Маркелов