Более полумиллиона поездок совершили пассажиры по виртуальному «Подорожнику»
Пассажиры петербургского общественного транспорта совершили более 500 тыс. поездок по виртуальному «Подорожнику», сообщает пресс-служба комитета по транспорту 14 марта. Приложение, ставшее доступным для жителей и гостей города неделю назад, скачали более 50 тыс. раз. Оплату по нему произвели 39 тыс. раз, виртуальный проездной пополняли более 12 тыс. раз.
Виртуальная карта «Подорожник» для проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга
Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ
«Мы открыты для обратной связи и готовы рассмотреть предложения по усовершенствованию приложения, ведь в первую очередь нам важно сделать его максимально удобным для пассажиров и номером один в выборе способов оплаты проезда в общественном транспорте», — сказал зампредседателя комтранса Дмитрий Ваньчков.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что электронный «Подорожник» официально стал доступен для скачивания 7 марта. Главное преимущество виртуальной карты над пластиковой — возможность пополнения баланса онлайн, без последующей необходимости посещать точки продажи или активации билетов.