Количество животных в приютах на Дону в два раза превысило возможности по содержанию

К началу 2025 года в приютах для домашних животных на территории Ростовской области содержалось 1 тыс. 345 питомцев. Об этом сообщает «РБК-Ростов» со ссылкой на данные МинЖКХ региона. При этом на Дону работают 11 приютов (10 частных и один муниципальный «ЦБЖ»), рассчитанных на содержание в общей сложности порядка 700 голов. Таким образом, сейчас количество животных превышает возможности размещения почти в два раза, делает вывод издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Алферова, Коммерсантъ Фото: Ксения Алферова, Коммерсантъ

Как сообщили в МинЖКХ, для решения этой проблемы на территории Ростова-на-Дону и Таганрога отведены участки для строительства новых питомников для безнадзорных животных ориентировочно на 2 тыс. и 200 голов соответственно. Однако, источники финансирования пока не определены,поэтому сроки их строительства не известны.

Сергей Иванов