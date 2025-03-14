Татарстан по итогам 2024 года вошел в десятку регионов по количеству поданных заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию российского программного обеспечения. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-10 регионов по поданным заявкам на регистрацию ПО

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-10 регионов по поданным заявкам на регистрацию ПО

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Татарстанские разработчики подали 1,1 тыс. заявок. Лидерами по количеству поданных заявок стали Москва (12,1 тыс.) и Санкт-Петербург (6,8 тыс.).

Всего же за прошедший год российские разработчики направили в Роспатент свыше 40 тыс. заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных. Этот показатель на 13% превышает результат 2023 года и более чем на треть — данные 2022 года.

Артём Дергунов