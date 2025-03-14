Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставропольском крае 6 тысяч самозанятых начали формировать будущую пенсию

В Ставропольском крае более 6 тыс. самозанятых начали формировать будущую пенсию. Это стало возможно после появления страховых взносов через добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с отделением Фонда социального страхования России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

При регулярных выплатах таких взносов самозанятые формируют страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты.

«Подать соответствующее заявление можно на портале госуслуг, в мобильном приложении "Мой налог", или в клиентской службе отделения СФР по Ставропольскому краю. Платежи можно вносить как одной суммой, так и частями в течение года, главное сделать это до 31 декабря 2025 года»,— заявили в ведомстве.

В этом году минимальный размер индивидуальных пенсионных взносов в России установлен на уровне 59 241,6 руб., что соответствует коэффициенту 0,975. Если сумма взносов будет меньше этой величины, период страховой стаж будет учтён пропорционально уплаченным взносам.

Николай Аксенов

Новости компаний Все