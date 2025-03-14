В Ставропольском крае 6 тысяч самозанятых начали формировать будущую пенсию

В Ставропольском крае более 6 тыс. самозанятых начали формировать будущую пенсию. Это стало возможно после появления страховых взносов через добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с отделением Фонда социального страхования России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

При регулярных выплатах таких взносов самозанятые формируют страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты.

«Подать соответствующее заявление можно на портале госуслуг, в мобильном приложении "Мой налог", или в клиентской службе отделения СФР по Ставропольскому краю. Платежи можно вносить как одной суммой, так и частями в течение года, главное сделать это до 31 декабря 2025 года»,— заявили в ведомстве.

В этом году минимальный размер индивидуальных пенсионных взносов в России установлен на уровне 59 241,6 руб., что соответствует коэффициенту 0,975. Если сумма взносов будет меньше этой величины, период страховой стаж будет учтён пропорционально уплаченным взносам.

Николай Аксенов