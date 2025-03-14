За год на Дону улов рыбы увеличился на 12,8%

В Ростовской области в 2024 году общий улов рыбы увеличился на 12,8% по сравнению с предыдущим годом. В регионе добывают 13 видов водных биологических ресурсов, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Промысел ведется в Таганрогском заливе, реках Дон и Сал, а также в водохранилищах Манычского каскада (Веселовское, Пролетарское, Усть-Манычское) и Цимлянском водохранилище. В Росрыболовстве отметили, что все выловленные виды рыбы соответствуют требованиям и техническим регламентам на пищевую продукцию.

«Все виды водных биоресурсов, выловленных в водоемах Ростовской области, соответствуют требованиям Технических регламентов на пищевую продукцию и не представляют опасности для здоровья человека»,— отметили в Росрыболовстве.

Особое внимание уделяется миграции черноморско-азовской проходной сельди, азовскому пузанку, хамсе, атерине и пиленгасу в реку Дон.

По данным на начало марта 2025 года, рыбаки добыли в Азово-Черноморском бассейне 9,7 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 0,8 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о том, что разлив мазута не повлиял на промысел в регионе.

Николай Аксенов