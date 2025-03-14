На Дону цены на медуслуги выросли на 15%

Цены на медицинские услуги в Ростовской области за последний год выросли в диапазоне от 5 до 15%. Больше всех подорожало круглосуточное пребывание в стационаре: с 2,98 тыс. руб. до 3,47 тыс. руб. (+15%),, сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первичная консультация у врача-специалиста подорожала на 12% и теперь стоит 1,77 тыс. руб. Цены на УЗИ брюшной полости увеличились на 9%, а на КТ и МРТ — на 5%. Гастроскопия стала дороже на 6%, а общий анализ крови подорожал на 5%.

В стоматологии цены также выросли: первичный осмотр теперь стоит 392 рубля (+12%), удаление зуба — 1,38 тыс. руб. (+8%), лечение — 2,37 тыс. руб. (+16%). Изготовление коронки осталось на уровне 5,19 тыс. руб.

Николай Аксенов