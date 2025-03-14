В аэропорту Казани рейс в Нарьян-Мар отложили на 8 часов
В международном аэропорту «Казань» им. Габдуллы Тукая задержан на 8 часов вылет рейса в Нарьян-Мар.
В аэропорту Казани рейс в Нарьян-Мар отложили на 8 часов
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Первоначальным временем вылета авиарейса значилось 06:45, но на данный момент вылет отложен до 15:00.
Корреспонденту «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе казанского аэропорта сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме.
«Задержка нескольких рейсов вызвана поздним прибытием воздушных судов в аэропорт», — говорится в сообщении.
Как сообщает татарская транспортная прокуратура, задержки авиарейсов сегодня, 14 марта, происходят в связи с погодными условиями.
«Татарской транспортной прокуратурой организована мобильная приемная пассажиров в аэропорту, соблюдение прав пассажиров контролируется. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что был задержан прилет семи рейсов в казанский аэропорт из-за тумана.
Позднее появилась информация, что пассажиры трех задержанных рейсов улетят из других городов.