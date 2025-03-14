В международном аэропорту «Казань» им. Габдуллы Тукая задержан на 8 часов вылет рейса в Нарьян-Мар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани рейс в Нарьян-Мар отложили на 8 часов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани рейс в Нарьян-Мар отложили на 8 часов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Первоначальным временем вылета авиарейса значилось 06:45, но на данный момент вылет отложен до 15:00.

Корреспонденту «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе казанского аэропорта сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме.

«Задержка нескольких рейсов вызвана поздним прибытием воздушных судов в аэропорт», — говорится в сообщении.

Как сообщает татарская транспортная прокуратура, задержки авиарейсов сегодня, 14 марта, происходят в связи с погодными условиями.

«Татарской транспортной прокуратурой организована мобильная приемная пассажиров в аэропорту, соблюдение прав пассажиров контролируется. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что был задержан прилет семи рейсов в казанский аэропорт из-за тумана.

Позднее появилась информация, что пассажиры трех задержанных рейсов улетят из других городов.

Артём Дергунов