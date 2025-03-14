Средний чек в ресторанах Кубани вырос на 10%

В Краснодарском крае и Ростовской области средний чек в заведениях общепита, включая рестораны, кафе и предприятия быстрого питания, в 2024 году вырос на 10% — до почти 1,1 тыс. руб. и 919 руб. соответственно. В Ставропольском крае показатель достиг 982 руб., что на 11% больше, чем годом ранее. Об этом пишет «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на данные «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

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По информации экспертов, число посещений заведений общепита в Краснодарском крае увеличилось на 11%, в Ростовской области и Ставропольском крае — на 10%. В структуре спроса доминируют бизнес-ланчи, горячие и алкогольные напитки, блюда быстрого приготовления.

Основным драйвером роста оборота в сегменте HoReCa называют ценовую динамику, обусловленную инфляцией, ростом расходов на персонал и другими издержками бизнеса. В 2024 году, отмечают аналитики, основное перераспределение трафика пришлось на рестораны и бары — посетители активнее тратились в этих заведениях, что подтверждается ростом среднего чека. Дополнительную поддержку продажам оказывают восстановление деловой активности, повышение реальных доходов населения и развитие внутреннего туризма.

«Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский край лидирует в ЮФО по количеству заведений общепита. В регионе работает свыше 4,7 тыс. ресторанов, кафе и баров, на 45 больше, чем годом ранее.

Вячеслав Рыжков