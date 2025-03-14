Волонтеры очистили 392 км берега на Кубани и в Крыму

В Краснодарском крае и Республике Крым волонтеры и специалисты очистили с начала проведения работ около 392 км берега. Собрали более 150,5 тыс. т загрязненного песка и грунта, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С начала ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на площадки временного хранения вывезли более 110 тыс. т грунта. Вибрационной установкой просеяли 53,5 тыс. т песка. С помощью телеуправляемых подводных аппаратов специалисты обследовали 5 тыс. км дна акватории.

В Черном море водолазы совершили 1,4 тыс. спусков и подняли на поверхность 14 т мазута. Собрали 2,3 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами, масса которых составила более 115 т.

В Краснодарском крае волонтеры обследуют 265 км берега. Собрали 148,6 тыс. т песка.

В Крыму обследуют 524,4 км берега от Керчи до села Портовое, очистили 226 км. Всего специалисты собрали 774,7 т грунта. В Севастополе обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка. Вывезли 825,7 т песка.

Алина Зорина