В Ростовской области при пожаре погибли мужчина и женщина

В х. Масаловка Каменского района в результате пожара погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Пожар охватил 40 кв. м. на ул. Советской в деревянном доме, в котором находились 47-летний мужчина и 54-летняя женщина, Для тушения привлекались 11 пожарных и четыре единицы техники МЧС России. Спасти хозяев дома не удалось.

Причины пожара устанавливают дознаватели.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Таганроге житель многоэтажного дома погиб из-за пожара, возникшего, когда соседи решили приготовить шашлык на общедомовом балконе.

Снежана Стодольская