В Тобольском многопрофильном техникуме отремонтировали 60% помещений

Не менее 60% образовательных и общественных пространств уже отремонтировано в Тобольском многопрофильном техникуме, сообщили в правительстве Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор и Михаил Карисалов во время посещения техникума

Фото: Правительство Тюменской области Александр Моор и Михаил Карисалов во время посещения техникума

Фото: Правительство Тюменской области

В 2025-2026 годах здесь планируется ремонт еще двух этажей, спортивной инфраструктуры, столовой, фасадов, благоустройство прилегающей территории. «Не в первый раз посещаю техникум и вижу, как он преображается. Особенно приятно видеть в глазах студентов огонек искреннего интереса к будущей профессии»,— сказал губернатор Александр Моор по итогам посещения учебного заведения.

Вместе с генеральным директором компании «Сибур» Михаилом Карисаловым глава региона оценил промежуточные итоги модернизации техникума. В мае 2024 года правительство Тюменской области, администрация Тобольска и «Сибур» заключили соглашение о создании инновационной образовательной площадки для подготовки специалистов рабочих профессий — как отметил господин Карисалов, на «ЗапСибНефтехиме» создаются новые мощности по производству полипропилена, для этого нужны высококвалифицированные кадры. Александр Моор и Михаил Карисалов подчеркнули важность совершенствования компетенций преподавателей и внедрения современных образовательных технологий для своевременного реагирования на изменения рынка труда.

Кроме того, они обсудили с главой Тобольска Петром Вагиным развитие городской инфраструктуры: в ближайшие годы на его территории возведут концертный зал почти на 800 мест, благоустроят Фестивальную площадь и набережную Иртыша вдоль улицы Пристанской, планируется реконструкция Менделеев-парка, Спортивного сквера и других пространств.

Ирина Пичурина