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Новый песок пока не планируют завозить на пляжи Анапы

Власти Анапы не планируют завозить новый песок на пляжи. Об этом сообщил заместитель главы города Виталий Воронов в эфире программы «Персона недели» на радио «"КП"-Кубань».

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По его словам, песок в Анапе обладает лечебными свойствами, а его искусственное восполнение пока не признано необходимым. Как отметил господин Воронов, есть вероятность, что «это может сделать сама природа – намыть со дна морского». «Мы сейчас не торопимся подсыпать пляжи. Вмешиваясь в экосистему просто банальной подсыпкой, мы можем навредить»,— пояснил он.

Если потребуется дополнительный песок, власти намерены проконсультироваться с научным сообществом. В таком случае песок возьмут из ближайших карьеров. Например, расположенных вдоль старого русла Кубани.

В администрации также подчеркнули, что дюны в Анапе не пострадали и не требуют восстановления. По словам вице-мэра, мазут их не затронул, а структура дюнного песка отличается от песка, формирующего пляжи.

Вячеслав Рыжков

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