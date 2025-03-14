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Житель Керчи задержан по подозрению в государственной измене

Житель Керчи задержан по подозрению в совершении государственной измены. Мужчина собирал и передавал информацию о критически важных объектах инфраструктуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что 29-летний подозреваемый поддерживал связь с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он передавал информацию, выполняя поручения куратора. Эти данные использовались для нанесения ракетных ударов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Алина Зорина

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