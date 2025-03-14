58% жителей Казани не испытывают страха перед рабочими трудностями. Об этом стало известно в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 58% казанцев не испытывают страха перед трудностями на работе

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ 58% казанцев не испытывают страха перед трудностями на работе

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Тем не менее 37% респондентов признались, что испытывают определенные опасения. Чаще всего такие переживания возникают при работе в новой сфере, не связанной с предыдущим опытом. Еще 5% опрошенных признались, что очень сильно боятся профессиональных трудностей.

Опрос также показал, что женщины чаще мужчин признаются в периодической неуверенности перед рабочими вызовами.

Наиболее уверенными в своих силах оказались горожане с доходом выше 100 тыс. руб. в месяц: 72% из них заявили, что не боятся никаких трудностей, связанных с их профессиональными обязанностями.

Артём Дергунов