Мокрый снег и порывистый ветер не порадуют петербуржцев 14 марта

Петербург 14 марта окажется под влиянием тыловой части активного циклона, центр которого в середине дня уйдет на запад Архангельской области. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, в первой половине дня пройдет снег, местами переходящий в мокрый. На дорогах и тротуарах гололедица.

Столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов, порывистый ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургские дорожники, пока в городе стояли положительные температуры, помыли более семисот остановок за неделю.

Андрей Маркелов