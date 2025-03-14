Школы и детские сады Туапсе работают в штатном режиме после атаки БПЛА

В Туапсе все учебные заведения: школы и детские сады — функционируют в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rsl61.ru Фото: rsl61.ru

Ночью 14 марта украинские беспилотники нанесли удар по нефтекомплексу в Туапсе. В результате загорелся резервуар с бензином. Площадь возгорания составила около 1 тыс. «квадратов».

На место происшествия прибыл глава Туапсинского района Сергей Бойко. Согласно предварительным данным, в результате случившегося пострадавших и погибших нет.

Ночной атаке беспилотников подверглись и другие регионы России. В Новой Москве обломки БПЛА упали на частный дом в коттеджном поселке.

Кроме того, 14 марта в 03:25 аэропорт Сочи снова начал принимать и отправлять гражданские самолеты. Ограничения были введены в 02:53 для обеспечения безопасности полетов.

Алина Зорина