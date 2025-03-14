13 марта на дорогах Казани в пяти ДТП пострадали пять человек

За минувшие сутки на дорогах Казани зарегистрировали пять ДТП, в которых пострадали пять человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Среди происшествий: один автомобиль врезался в припаркованное транспортное средство из-за превышения скорости, столкновение машин при повороте налево на разрешающий сигнал светофора, столкновение транспортных средств по причине несоблюдения безопасной дистанции, наезд на велосипедиста во время поворота направо. Также был совершен наезд на пешехода, переходящего дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Всего за сутки поступило 166 сообщений о ДТП, из которых 34 — с материальным ущербом. Кроме того, задержано 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще 5 — без водительских прав.

В отделение полиции было доставлено семь человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов